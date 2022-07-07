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Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

07.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

Hava sıcaklığının artması, kentin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.

Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.

Tunca Nehri'nin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi. Debi geçen ay ortalarında 21 metreküp /saniyeye seviyelerindeydi.

Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı. Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

- "Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor"

Nehir kenarına gezmeye gelen Mehmet Öztürk, AA muhabirine, bir süredir yağış olmaması nedeniyle nehrin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle nehirde kötü görüntü oluştuğunu aktaran Öztürk, "Bu nehrin böyle olmaması lazım, herkes geliyor buraya çöpleri atıyor. Ördekler yüzüyor nehirde yavrularıyla. Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor. Nehrin temizlenmesi gerekir." dedi.

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

Tunca Nehri'nin debisi geçen aya göre 4 kat düştü

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