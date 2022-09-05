YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

05.09.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Tunceli İtfaiye müdahale

Tunceli Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:47
Öğle
12:26
İkindi
16:03
Akşam
18:55
Yatsı
20:15
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.