TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz