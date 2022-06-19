Sığınaklarda 500 biksi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, kanas dürbünü, 5 kilogram patlayıcı, 2 gece ve 2 gündüz görüş dürbünü, küçük tüp, 2100 metre kablo, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, bir uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

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