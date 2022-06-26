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Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

26.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

"Bab'Aziz", "Kayıp Güvercin Gerdanlığı", "Çöl İşaretçileri" filmleriyle tanınan Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, Sakarya'da söyleşiye katıldı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin etkinliği kapsamında kente gelen yönetmenin sevilen filmi Bab'Aziz, katılımcılar eşliğinde izlendi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimin ardından sinema eleştirmeni İhsan Kabil'in moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.

Khemir, söyleşide, filmdeki metaforların tasavvuftaki imgelerle bağlantılı olduğunu belirterek, insanoğlunun yaşam ile ölüm arasındaki yolculuğunda, her an kendisini tanıma fırsatı olduğunu anlattı.

Khemir, programı çevrimiçi takip eden katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Batının sinema anlayışıyla ilgili bir soru üzerine Khemir, "Batıyı kendime düşman olarak görmüyorum. Çünkü ben kendime düşman yaratarak, ortaya film koyamam. Düşmandan beslenmenin inancımızda yeri yoktur. Bizim inancımızın hamurunda sevgi vardır." karşılığını verdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Nacer Khemir'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kültürel mirasımızın zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasında gençlere önemli görevler düşüyor. Sinema sanatı bu bağlamda önemli bir araç." ifadelerini kullandı.

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

Tunuslu yönetmen Khemir, Sakarya'da sinemaseverlerle buluştu

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