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"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram öncesi yoğunluk

19.07.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram öncesi yoğunluk

Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Gündüz hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği kentte sahillerdeki kalabalık gece de devam etti.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi Kaleiçi'nde bulunan park ve kafeleri tercih etti.

Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve Yüzüncü Yıl bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kentte tedbirleri artıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram öncesi yoğunluk

"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram öncesi yoğunluk

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
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