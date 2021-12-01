Türk bilim insanlarının Antarktika'daki çalışmaları 2. Kutup Şenliği'nde anlatılıyor

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Kutup Şenliği başladı.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki şenliğe, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Uşak, Van'dan gelen öğrenciler katılıyor.

Şenlikte açılan stantları gezen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gazetecilere, Antarktika'ya 5 yıldır seferler gerçekleştirdiklerini, bunun yanı sıra bu alanda çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Mandal, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şenliği çevrim içi düzenlediklerine işaret ederek, 1 Aralık Antarktika Günü dolayısıyla fiziken gerçekleştirdikleri ilk şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İklim değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmaların artık zorunluluk olduğunu vurgulayan Mandal, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinden ülkemiz de en yakın şekilde etkileniyor. İklim değişikliğinin en kuvvetli şekilde yaşandığı senaryoların, modellerin yapılabileceği yer kutuplar. Dolayısıyla geçmiş yıllarda bu konuyu konuşurken, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorduk. Bugün bir zorunluluk. 2021 yılında yaşamış olduğumuz, bize kuvvetli bir şekilde mesaj veren konu. Karadeniz'deki sel felaketleri, Marmara ve Kuzey Ege'de müsilaj, Güney Ege ve Akdeniz'de yangınlar... Bunlar hepsi tesadüfi ve bu yıla yönelik değil ne yazık ki."

Mandal, iklim değişikliğine bağlı yaşanan olayların devam edeceğini, iklim değişikliğiyle mücadelede bilim temelli araştırmalarla yapılması gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde iklim değişikliğinden etkilenen insan sayısının artacağını kaydetti.

- "2021 yılında 61 ilden 1000'in üzerinde proje geldi"

Yaptıkları çalışmalarla bilim insanlarını ve gençleri bir araya getirdiklerini anlatan Mandal, bu sürece en fazla heyecan duyan ve aynı zamanda da sorumluluk almak isteyen gençlere güvendiklerini söyledi.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarışmasına 2021 yılında 61 ilden 1000'in üzerinde proje geldiğini aktaran Mandal, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 81 ilimizin 61'inde bu konuda 'ben de varım.' diyen gençlerimiz var. Bunların hepsini TEKNOFEST'te sergiledik. Şimdi de yeni çağrımıza çıktık; 2022 yılında daha çok başvuru bekliyoruz. Projelerini TEKNOFEST 2022'de Samsun'da sergileyecekler. Dereceye girenler de ödüllerini sayın Cumhurbaşkanımızdan alacak. Dün Kutup Araştırmaları Çalıştayı'nda Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın, vermiş olduğu önemli bir mesaj ve aynı zamanda da bir müjde oldu. Bu araştırmaları yapan bilim insanlarımız, 6. sefere çıkacak. Gençlerimiz de lise araştırmaları projeleri yarışmalarıyla bu sürece aktif bir şekilde dahil oluyor. Önümüzdeki sefer ocak ayında; bu yıl için buna hazırlanmak çok güç ama gelecek yıl inşallah hazırlığımızı yapıp bu konuda 'ben varım' diyen, yarışan ve başarılı olan arkadaşlarımızın arasından orada bilim insanlarımızla birlikte Antarktika'da geleceğin sadece sorunlarını gören değil, çözüm üreten bireyler olarak yerinde ziyaret etme imkanı da bulacaklar."

- 2. Kutup Şenliği

Kutuplarda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanları tarafından popüler kutup bilimleri seminerlerinin verildiği, kutuplarda çekilen Türk belgesellerinin gösteriminin yapıldığı şenlikte, 2 bin metrekarelik ana çadır içerisinde ise çeşitli atölyeler, oyunlar, sergiler ve tanıtımlar yer alıyor.

Şenlikte, "2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması" sergisi, "Van'dan Kutuplara" yağlı boya sergisi ve Türk bilim insanları tarafından kutuplarda çekilmiş fotoğraf sergisi izlenime sunuluyor.

Şenlik boyunca Antalya Bilim Merkezi, Bilim Üsküdar, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri tarafından etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca, katılımcılar sanal gerçeklik gözlüğü ile kutuplar, fotoğraf anı köşesi, 3 boyutlu kutup canlıları etkileşim alanı, Antarktika maceraları çizgi romanı okuma alanı, yeşil sahne ile kutuplarda fotoğraf çekimi ve canlı müzikle eğlenceli anlar yaşıyor.

Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Uşak, Van'dan 2 binin üzerinde misafirin katıldığı şenlik, bugün sona erecek.