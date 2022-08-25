Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Türk futbolu adeta kan ağlıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da moraller bir hayli bozuk. Alınan beraberliğin ardından turnuvaya havlu atan bordo-mavililer büyük bir şok yaşadı.

27 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşandı. 1996-97 yılından bu yana aralıksız olarak katıldığımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl hiçbir Türk takımı mücadele edemeyecek.

En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.

ELEMELERE 1.TUR'DAN BAŞLAYACAĞIZ

Artık Şampiyonlar Ligi çok zor olacak. 2023-24 sezonundan itibaren Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 1. Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmak için mücadele verecek.

İşimizin bundan sonrasında da hiç kolay olmadığını söylemekte fayda var. 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak adına 1. Eleme Turu'ndan mücadele etmeye başlayacak.