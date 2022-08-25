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Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

25.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına kötü bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesinin ardından 27 yıl sonra bir ilk yaşandı. İlk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Trabzon'da oynanan mücadeleden 0-0'lık eşitlik ayrıldı. Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra ilk defa bir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

Türk futbolu adeta kan ağlıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da moraller bir hayli bozuk. Alınan beraberliğin ardından turnuvaya havlu atan bordo-mavililer büyük bir şok yaşadı.

27 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

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Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşandı. 1996-97 yılından bu yana aralıksız olarak katıldığımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl hiçbir Türk takımı mücadele edemeyecek.
En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.

ELEMELERE 1.TUR'DAN BAŞLAYACAĞIZ

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Artık Şampiyonlar Ligi çok zor olacak. 2023-24 sezonundan itibaren Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 1. Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmak için mücadele verecek.

İşimizin bundan sonrasında da hiç kolay olmadığını söylemekte fayda var. 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak adına 1. Eleme Turu'ndan mücadele etmeye başlayacak.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor
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