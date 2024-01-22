Türk hakemlerinin bahis şikesi yaptığı iddiasıyla soruşturma açılıyor! Olay yaratan maçtan ilk görüntüler geldi...

Avusturya takımı Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında Belek'te oynanan maçta bahis şikesi yapıldığı iddia ediliyor. Avusturya basınında yer alan haberde bu olayın federasyona şikayet edildiği aktarılıyor.

2.6 MİLYON TL'LİK YASA DIŞI BAHİS

Maçın Türk hakemleri hakkında iki takım da şikayette bulundu. Haberin detaylarında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro bahis yapıldığı iddia edildi. Mücadelenin yan hakeminin maç boyunca telefona bakması büyük şüphe uyandırmış ve 89. dakikada verdiği penaltı kararı şaşkınlık yaratmıştı.

KULÜPLER, FEDERASYONA BİLDİRDİ

Avusturya Ligi'nde mücadele eden Rapid Wien bu olayı kendi federasyonuna bildirdi. Çek kulübü Slovacko da aynı olayı kendi federasyonuna yazılı olarak aktardı. Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmann yaptığı açıklamada, "Biz sadece hazırlık maçı yapıyorduk. İki takım da bu durumdan etkilendi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu." açıklamasını yaptı.

ESKİ FENERBAHÇELİ MICHAL KADLEC: "BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"

Slovacko'nun kaptanı olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michal Kadlec, "Daha önce hiçbir zaman bahis skandalının kurbanı olmamıştım. Bu yaşananlar çok üzücü." dedi.

"BU TÜRKİYE'DE HER ZAMAN OLUYOR"

UEFA ve FIFA'nın bahis şikesi araştırmacısı Rudolf Stinner, "Maalesef, bu Türkiye'de her zaman oluyor. Orada çok çılgın şeyler yaşadım. Ancak, Türkiye'deki yetkililerin bunu araştırması gerekiyor. Bu olayda çok fazla aracı kullanılmış olması muhtemel. Asya pazarı üstünden gidilirse olay çözülebilir." yorumunu yaparak gerçekleri gözler önüne serdi.

