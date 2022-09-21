Türk İnterpolü 2022'de 84 şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağladı

Emniyet Genel Müdürlüğünün oluşturduğu özel ekibin çalışmaları sonucunda bu yıl yurt dışında bulunan 84 şüphelinin Türkiye'ye iadesi, aralarında Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in de yer aldığı 7 suç örgütü firarisinin ise bulundukları ülkelerde yakalanması sağlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özel ekip, firari şahısların yurt dışındaki hareketlerini izleyerek yerlerini tespit ediyor. Bu ekip, daha sonra ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle yoğun temas ve etkili iş birliği kurarak suçluların yakalanmasını sağlıyor.

"Mafya tipi suç örgütlenmesi" liderleri ile "dolandırıcılık", "tehdit" ve "yağma"dan aranan birçok kişi kaçtıkları ülkelerde, oluşturulan bu özel ekip sayesinde yakalandı.

Bu yıl içerisinde 84 şüpheli yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edildi.

- Yurt dışında yakalanan 7 kişinin iadesi bekleniyor

Türk İnterpolü tarafından yurt dışında yakalanması sağlanan ve yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesi beklenen suç örgütü liderleri arasında; kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, "Göl Çetesi" elebaşı Volkan Reçber; birçok yaralama, tehdit, yağma, iş yerine zarar verme ve cinayet suçundan aranan Binali Camgöz, "Şirinler" suç örgütünün elebaşı "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz bulunuyor.

- Thodex kurucusunun iade süreci devam ediyor

Arnavutluk'a 20 Nisan 2021'de kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un Vlora şehrinde yakalandı. Türk İnterpolü ile Arnavutluk polis teşkilatının iş birliğiyle yakalanan Özer, şu anda Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve iade süreci devam ediyor.

Türk İnterpolünün çalışmaları sonucunda Gürcistan İnterpolü tarafından yakalanıp ardından burada adli kontrolle serbest bırakılan Barış Boyun, 3 Ağustos 2022'de İtalya'nın Rimini şehrinde giriş yaptığı otelde yakalandı.

İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde kırmızı bülten çıkartıldı. İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade süreci için temaslar sürüyor.

- Göl Çetesi lideri Volkan Reçber, Karadağ'da tutuklu

İstanbul'da diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmalara giren ve olaylarda kullandıkları taşıtları bulunmaması için göle atması nedeniyle kamuoyunda "Göl Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Volkan Reçber, 30 Temmuz 2022'de Türk İnterpolünün yoğun çalışmaları neticesinde Karadağ Podgoritsa Havalimanı'nda yakalandı.

Reçber, Romanya'da yasa dışı silah bulundurma suçuyla ilgili Ocak 2021'de yargılandığı davada adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Türk İnterpolü, elde ettiği istihbarat neticesinde Reçber'in Karadağ'da yakalanmasını sağladı. Karadağ'da tutuklu bulunan Reçber'in Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

- Binali Camgöz de Karadağ'da tutuklu bulunuyor

İzmir'de birçok yaralama, tehdit, yağma, iş yerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan ve "Deniz" ismiyle de bilinen Binali Camgöz de özel ekibin çalışmaları sonucunda Karadağ'da yakalandı.

Yasa dışı yollarla kaçtığı Gürcistan'da sahte kimlik çıkartan ve bu kimlikle Balkan ülkelerine geçtiği belirlenen Camgöz için Türk İnterpolü kırmızı bülten çıkartarak, 6 Temmuz 2022'de yakalanmasını sağladı. Camgöz, Türkiye’ye iadesi tamamlanana kadar Karadağ'da tutuklu bulunuyor.

- Şirinler suç örgütü lideri Hollanda'da tutuklatıldı

Silahlı yağma, cinayet, yaralama olaylarına karışan Şirinler suç örgütünün elebaşı "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Şirin, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında çıkartılan kırmızı bültenin ardından Hollanda'nın Limburg bölgesinde yakalandı. Şu an Hollanda'da da tutuklu bulunan Şirin'in iade süreci sürüyor.

- Suç örgütü lideri ile yardımcısı Arjantin'de yakalandı

İzmir'de birçok silahlı saldırı, mala zarar verme, yağma ve cinayet eylemlerini gerçekleştiren ve suç örgütünün lideri olarak aranan Serkan Kurtuluş, Türk İnterpolünün girişimleri neticesinde 11 Haziran 2020'de Arjantin’de, örgütteki sağ kolu Lider Camgöz ile birlikte sahte kimliklerle yakalandı.

Arjantin'de tutuklu bulunan bu şahısların da Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.