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Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

06.08.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Lojistik Merkezi, Milas yangınında zarar görenlere destek veriyor.

AFAD ve Türk Kızılay, Ören Mahallesi'nde belirlenen alanda yangında zarar görenler için çadır ve yardım stantları kurdu.

Bu alanda hem yangında zarar gören kişiler hem de yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek sağlanıyor.

Türk Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, AA muhabirine, bölgedeki yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yangında çok büyük alanların zarar gördüğünü, çok üzüldüklerini anlatan Güneş, "Ateş savaşçılarımıza da destek vermeye devam ediyoruz."dedi.

Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılayı ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılayı ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılayı ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor

Türk Kızılayı ve AFAD Lojistik Merkezi Milas yangınında zarar görenlere destek sağlıyor
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