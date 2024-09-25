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Türk misafirperverliğine karşı hadsiz paylaşım! PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 15:53
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. İstanbul'un adını değiştirip Konstantinopolis olarak belirten Yunan ekibi, maç başlamadan ortamı germeyi başardı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bugün saat 22.00’de evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacak. PAOK maçı öncesinde Yunan takımının yöneticilerini bir Türk misafirperverliğine yakışır şekilde Galatasaray Adası’nda ağırladı. Fakat aynı tevazu Yunan ekibinden gelmediği gibi büyük bir hadsizlik yapıldı!

İSTANBUL'UN ADINI YEDİREMEDİLER

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Değil Türkiye'nin, dünyanın bile sayılır en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazma hadsizliğini gösteren PAOK ekibi, daha maç başlamadan ortamı germeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA HAKLI TEPKİ

Bu hadsizliği gören Türk taraftarlar, PAOK'un sosyal medya hesaplarına birçok mesaj gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
PAOK galatasaray
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