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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın cesur pozlarıyla nefes kesti! 'Annesinin kızı'

01.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal'la olan evliliğinden doğan kızı Yağmur Ünal, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti. Ünal'ı görenler 'Güzelliğinin kaynağı belli' yorumunda bulundu.

Yeşilçam'un usta oyuncusu Türkan Şoray ve meslektaşı Cihan Ünal, 1983 yılında hayatını birleştirdi. Dizi setinde tanışıp aşık olan çiftin mutlulu kısa süre içinde bebekle taçlandı. Türkan Şoray ve Cihan Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde kızları Yağmur'u kucağına aldı. Yağmur Ünal, eğitim hayatını tamamladıktan sonra anne ve babasının izinden gitmeyi tercih etti ancak kamera arkasında yer aldı.

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Yapımcı olan Yağmur Ünal, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisini ekranlara getirdi. Kariyerinin yanı sıra annesi Türkan Şoray'a benzerliği ve güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Ünal, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

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POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

37 yaşındaki ünlü isim, paylaştığı iddialı kareler ile beğeni topluyor.

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Spora ağırlık veren ve fiziği ile göze çarpan Yağmur Ünal, dekolteli ve bikini pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Yağmur Ünal'ı görenler, 'Annesinin kızı', 'Güzelliğinin kaynağı belli' gibi yorumlarda bulundu.
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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray Yağmur Ün
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