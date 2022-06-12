Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finali

Müsabakayı Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo da takip etti.

61. dakikada ALG Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, bu futbolcunun pasıyla meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

- Wulfz Fatih Karagümrük: 1 - ALG Spor: 2 - ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı

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