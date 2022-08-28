Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı.

Yarışlar sırasında genç atletler, derece elde etmek için mücadele ediyor. Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 100 metre yarışında 10.35 saniyelik derecesiyle, daha önce Umut Uysal'a ait gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı.

- 100 metre yarışında Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 10.35 saniyelik derecesiyle gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı

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