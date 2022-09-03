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Türkiye-Almanya maçının ardından

03.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: - "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kadar üst seviye takıma karşı mücadele ediyor, inanıyor olmak ve prensiplerini bozmadan maçı tamamlamaya çalışmak önemli bir durum"

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun mihenk taşlarından bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini yalnız bırakmayan Bursalılara teşekkür etti.

Kadın futbolu adına önemli bir gün olduğunu belirten Kıragası, şöyle konuştu:

"Karşımızda Avrupa Şampiyonası finalisti olan ve kadın futbolunun mihenk taşlarından Almanya vardı. İlk 45 dakikada beraberliği koruduktan sonra ikinci yarı bir penaltı ve oyunun dağılışıyla beraber 3-0 biten bir maç oldu. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kadar üst seviye takıma karşı mücadele ediyor, inanıyor olmak ve prensiplerini bozmadan maçı tamamlamaya çalışmak önemli bir durum. Geleceğe keyifli ve hedeflerimiz doğrultusunda devam etmeye çalışacağız. Yenildik. Daha fazlasını yapabilirdik. Önümüzde Portekiz maçı var. İlk maçta Türkiye'de berabere kalmıştık. Deplasmanda da en az bir beraberlik alıp, grubu üst sıralarda bitirmeye çalışacağız."

Türkiye-Almanya maçının ardından

- A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: - "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kadar üst seviye takıma karşı mücadele ediyor, inanıyor olmak ve prensiplerini bozmadan maçı tamamlamaya çalışmak önemli bir durum"

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

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