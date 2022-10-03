'Türkiye bunu ilk kez öğrenecek!' Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı! "Yıllık 1.2 milyon TL kazanıyor!"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın MHK'ye başvurarak hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek isteyen Cüneyt Çakır ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, tecrübeli isimle ilgili gerçekleri duyurdu. Toroğlu; Cüneyt Çakır'ın yeni görevini açıklarken, kazanacağı parayı da A Spor'da açıkladı. İŞTE O AÇIKLAMALAR;

ERMAN TOROĞLU GERÇEKLERİ AÇIKLADI

"HAKEMLİĞİ BIRAKTIRDILAR" "Cüneyt Çakır, Avrupa'da iyi maçlar yönetti. Bir iki sene daha hakemlik yapabilirdi ama herhalde bir şeyler oldu ve hakemlik bıraktırıldı. Sonra da 'Hakem eğitimine gideyim' demiş."

"AYLIK 100 BİN TL KAZANACAK" "Cüneyt Çakır ile yeni bir mukavele yapılıyor ve bunu kimse bilmiyor. İlk defa söylüyorum, Türkiye'de herkes ilk defa öğrenecek. Cüneyt Çakır ile aylık 100 bin TL'lik yeni mukavele yapılıyor."

"EKSTRA 10 BİN TL VERİLECEK" "Hakem eğitmeni olarak ayda 100 bin TL verecekler. Bir de her hafta maça gidecek ve o görevi için de ekstra 10 bin TL verilecek. Ayrıca gidiş - geliş masrafları da karşılanacak."