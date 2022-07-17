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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

17.07.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirildi.

19 Mayıs ilçesi Nebiyan mesire alanında Türkiye Bisiklet Federasyonunca organize şampiyonada, 104 sporcu yarıştı.

Şampiyonada master kadınlarda Merve Pel Bayram, 17 yaş altı kadınlarda Emine Sezer, 15 yaş altı kadınlarda Zeynep Bayram, master 50 erkeklerde Bora Tirki, master 45 erkeklerde Aşkın Çiçek, master 40 erkeklerde Oğuz Özçelik, master 35 erkeklerde Gökhan Uzuntaş, 17 yaş altı erkeklerde Muhammet Sümbül, 15 yaş altı erkeklerde ise Necdet Günaydın birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, AA muhabirine, sezonun en önemli yarışlarından birini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılacak kadronun bu şampiyonada belirleneceğine işaret eden Akyön, "3,7 kilometrelik bir parkur. Sporcuların kategorilerine göre tur sayıları belirleniyor ve takriben 1,5 saatlik Türkiye'nin en güzel ve en yeşil alanında yarış sergiliyorlar." dedi.

Dağ bisikleti yarışlarının Türkiye'nin tanıtımında, çevre ile bir arada olmak konusunda büyük imkan sağladığını vurgulayan Akyön, şunları kaydetti:

"Katıldığım dağ bisikleti parkurlarının en iyilerinden biri Nebiyan'da karşımıza çıktı. Parkurun gerek Avrupa standartlarında olması, gerekse genişliği anlamında izleyicisi ve konaklamasıyla mükemmel bir parkur var. Bu sene burada ulusal bir şampiyona yaptık. Bunun uluslararası yarışların takvimine alınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyadan gelen takım ve sporcuların misafir edilmesiyle buranın dünyaya tanıtılması ve bisiklet camiası noktasında üst seviyelere taşınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Yarışları 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile sporseverler takip etti.

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapıldı

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Samsun bisiklet yarışı dağ bisikleti

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