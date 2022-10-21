Türkiye'de de rahat durmadı! Herkes tanıyor... 'Icardi o isimle aşk yaşıyor'

Galatasaray'a geldiği günden bu yana futbolundan daha çok aşk hayatıyla gündeme gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla eşi Wanda Nara ile ayrıldığını duyurmuş, bu haber hem ülkesi Arjantin'de hem de Türkiye'de gündeme bomba gibi düşmüştü. Wanda Nara'nın ihanet iddiaları ile gündeme geldiği dönemde ikili arasındaki ayrılık nedeni net bir şekilde açıklanmamıştı.

"UĞRAŞMASI GEREK" Icardi'nin hem eşi hem de menajeri konumunda olan Wanda Nara, Arjantin basınına yıldız isim için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş "Onun için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı."

"Benim işim ona en iyi sözleşmeyi bulmak. Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir kontratı vat, yeniden eskisi kadar iyi olabilir. Her şey ona bağlı, sahada uğraşması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

O BEĞENİSİ OLAY OLDU! Tüm bunlar yaşanırken, ayrılık iddiaları özellikle Arjantin magazin medyasında 1 numaralı gündem olmuş durumda. Öte yandan Icardi için gündeme bomba gibi düşen bir başka iddia da son günlerde oldukça konuşulmaya başlandı.

Arjantinli yıldızın son günlerde sosyal medyada yaptığı beğenileri dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmazken, kendisine ait Instagram hesabında, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan sosyal medya fenomeni Estefania Berardi, bir kullanıcının "Mauro Icardi, Kim Kardashian'a yaptığı beğenileri gördün mü?" sorusuna gülerek, "Evet" yanıtı verdi. Bir başka iddiaya göre ise, Mauro Icardi ile ABD'li yıldız Kim Kardashian flört ediyor.