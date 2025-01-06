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Türkiye'de yaşayacaktı! MasterChef Beyza Fransa'ya döndü çiçeklerle karşılandı! Kız kardeşini ilk kez gösterdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 18:56
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MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, Fransa'daki ailesinin yanına hasret gidermek için döndü. Beyza, ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Kız kardeşinin yüzünü ise ilk kez gösterdi.

MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Beyza da 30 Aralık’ta Kerem’e karışı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda etmişti.

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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Beyza, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı ve Türkiye'de yaşama kararı aldığını duyurmuştu.

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FRANSA'YA DÖNDÜ! KIZ KARDEŞİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Bu açıklamasının ardından ise Beyza, ailesini görmek için Fransa'ya döndü. Sevilen isim ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Kardeşi Şule Aydın ile birlikte yer aldığı fotoğrafları da paylaşan Beyza ve kardeşinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kardeşinin yüzünü ise ilk kez gösterdi.

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Masterchef
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