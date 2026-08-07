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Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından forvet takviyesi için de yıldız bir isme yöneldi. Bordo-mavililerde Darwin Nunez için temaslar sürerken, Al Hilal'in kiralama formülüne sıcak baktığı ve transferde önemli bir mesafe alındığı öğrenildi.

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez
Burak Kavuncu

Mohamed Salah transferiyle dünya çapında ses getiren Trabzonspor, forvet takviyesi için de yıldız bir isme yöneldi. Bordo-mavililerde Darwin Nunez için yürütülen çalışmalar hız kazanırken sürpriz golcü önerileri de masaya geldi.

HEDEFTE DARWIN NUNEZ VAR

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah ın ardından Darwin Nunez 1

Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Trabzonspor, hücum hattındaki planlamasını da sürdürüyor. Bordo-mavililerin golcü transferinde öncelikli hedefinin Darwin Nunez olduğu öğrenildi.

Uruguaylı forvet için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübü Al Hilal ile temaslar kurulurken, transferin kiralık formülü üzerinden ilerlemesi gündemde.

AL HİLAL MAAŞIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÜSTLENEBİLİR

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah ın ardından Darwin Nunez 2

Al Hilal'in Nunez'i kiralık göndermeye sıcak baktığı ve olası bir anlaşmada oyuncunun yüksek maaşının önemli bölümünü karşılamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Nunez'in Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, Uruguaylı golcünün Liverpool'dan takım arkadaşı olan Mohamed Salah ile yeniden aynı takımda buluşma fikrine olumlu yaklaştığı aktarılıyor.

SALAH SONRASI MENAJERLER SIRAYA GİRDİ

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah ın ardından Darwin Nunez 3

Trabzonspor'un Salah transferiyle yakaladığı büyük ivme, kulübe gelen oyuncu önerilerini de artırdı. Bordo-mavili yönetimin, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok üst düzey futbolcunun menajeriyle doğrudan temas kurduğu öğrenildi.

Golcü bölgesi için farklı isimler de yönetime önerilirken, Trabzonspor yönetimi tüm seçenekleri değerlendirmeye aldı.

SON SÖZ FATİH TEKKE'NİN

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah ın ardından Darwin Nunez 4

Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, forvet transferinde aceleci davranmadan süreci teknik ekiple birlikte yürütüyor. Golcü takviyesinde son kararın, Fatih Tekke'nin öncelikleri ve raporu doğrultusunda verilmesi bekleniyor.

Ancak şu aşamada Trabzonspor'un forvet gündemindeki en sıcak isim Darwin Nunez olarak öne çıkıyor.

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transfer Trabzonspor mohamed salah Darwin Nunez
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