Yarışmadan elenmişti! MasterChef Beyza aldığı kararı açıkladı! 'Hiç aklımda yokken...' Bakın ne yapacak!

MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı.

Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Beyza da 30 Aralık’ta Kerem’e karışı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda etmişti.

BEYZA TÜRKİYE'DE YAŞAYACAK!

Yarışmanın ardından sosyal medya hesabını aktif kullanan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sevilen isim aldığı kararı ise açıkladı.

MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim. MasterChef ile yemek olsun, hayat tecrübesi olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar ile tanıştım. Hiç aklımda yokken artık Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Heyecanlıyım bir yandan” dedi.