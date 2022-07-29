Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret edip basın mensuplarıyla buluştu.

Partisinin Doğu Anadolu'da görevli il başkanlarıyla kente gelen Sarıgül, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

TDP Iğdır İl Başkanlığı binasına geçen Sarıgül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TDP'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Parti olarak teşkilat yapımızla, tüzüğümüzle, görüşlerimizle birçok siyasi partiden farklıyız. Ben alışılagelmiş siyasilerden değilim, salon ve koltuk siyasetçisi değilim. Açık, net, son derece şeffaf bir siyaset yapmaya, partimizin görüşlerini milletimizle buluşturmaya bismillah diyerek devam ediyoruz. Teşkilatlarımızla aramızda gönül bağımız, dava adamlığımız, davalarına inanan ilişkilerimiz var."

Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebine işaret ederek, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermemiz için güvenlik kaygılarımızın giderilmesini, ülkemizdeki sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında eşit oranda dağıtılması konusunda bütün muhalefet partilerinin iktidara yetki vermesini talep ediyorum ki iktidar NATO ve Avrupa Birliği karşısında daha da güçlü olsun." diye konuştu.

Düzensiz göçmenler konusuna da değinen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekiyorsa Amerikan üslerini, NATO üslerini kapatalım ama İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa bizdeki mültecileri eşit olarak almak durumundadır. Bu kartı çok iyi oynayalım, bu fırsatı kaçırmayalım. Bu noktada da bütün siyasi partileri hükümete yetki vermeye davet ediyorum. Hükümetimiz yetkiyi almalı ki NATO ülkeleri karşısında masaya sağlam otursun. Gelin Türkiye Cumhuriyeti masasını kuralım, bu masada 6 buçuk milyon mültecinin sorunlarını konuşalım."