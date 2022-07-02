YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

02.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurunda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katılıyor.

Kartepe Belediyesi önünde magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam edecek.

Kazasız bir yarış dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'ye güzellik ve renk kattınız. Bu organizasyondan gerçekten çok mutlu olduk. Bol adrenalinli ve coşkulu yarış olmasını diliyorum." dedi.

Şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda mücadele edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Kocaeli yaris

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıldızlı otelde dehşet! Küvette kanlar içinde bulundu

5 yıldızlı otelde dehşet! Küvette kanlar içinde bulundu

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik...

Birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.