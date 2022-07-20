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Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

20.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

Atatürk, Hasan Gemici ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonlarında gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerden 50 spor kulübünden 500 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde 40 maç yapıldı.

Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili Mustafa Kandemir, görme engelli spor branşları içinde en önemli ve ana branşlarının golbol olduğunu belirterek, turnuvanın Kocaeli'de gerçekleşmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ise Türkiye Görme Engelliler Federasyonu çalışmalarının herkesi gururlandırdığını ifade ederek, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Turnuva, 22 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı

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