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Türkiye Hollanda maçında hakemden Montella'ya skandal el hareketi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.07.2024 22:19
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçının henüz başında dördüncü hakemle ilginç bir an yaşadı.

Türkiye-Hollanda maçının henüz başında taraftarlarımızı çok kızdıran bir olay yaşandı.

HAKEMDEN YAKIŞIKSIZ HAREKET

Montella'nın Arda Güler'e maçın durduğu esnada taktik verdiği görülürken duruma dördüncü hakem dahil oldu. Montella'yı sert bir şekilde iten dördüncü hakemin hareketi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

MERİH DEMİRAL SKANDALI

UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Bu olayın ardından Montella'ya yapılan hareket büyük tepki çekti.

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