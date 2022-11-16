SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım hazırlık maçına hazır: Muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım hazırlık maçına hazır: Muhtemel 11'ler!

16.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İskoçya maçı için heyecan sürerken teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Visar Kastrati'nin yöneteceği EURO 2024 elemeleri hazırlık maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu olurken birçok kişi internette Türkiye İskoçya maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'leri...

Türkiye İskoçya maçı bugün (16 Kasım 2022) Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. EURO 2024 elemeleri hazırlık maçını Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Türkiye, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 13. karşılaşmasına bugün çıkacak. Türkiye İskoçya maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Türkiye İskoçya maçının yayın sati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı bugün (16 Kasım Çarşamba) günü saat 20:00'de başlayacak.Türkiye İskoçya hazırlık maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Cenk.

İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR STEFAN KUNTZ YÖNETİMİNDE 13. KARŞILAŞMA

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR STEFAN KUNTZ YÖNETİMİNDE 13. KARŞILAŞMA

Türkiye, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 13. karşılaşmasına İskoçya ile çıkacak. A Milli futbol takımımız, Alman teknik adam ile çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 eşitlik ve 3 yenilgi alırken, 32 gol attı. Türkiye, kalesinde ise 14 gol gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İskoçya bir dolar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Yılmaz Vural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı!

Yılmaz Vural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kalacak mı, gidecek mi?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kalacak mı, gidecek mi?

Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası!

Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası!

Ronaldo'ya kapılar birer birer kapanıyor! Antrenmanda yaşanan olay taraftarın içini yaktı

Ronaldo'ya kapılar birer birer kapanıyor! Antrenmanda yaşanan olay taraftarın içini yaktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.