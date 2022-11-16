TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım hazırlık maçına hazır: Muhtemel 11'ler!

Türkiye İskoçya maçı bugün (16 Kasım 2022) Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. EURO 2024 elemeleri hazırlık maçını Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Türkiye, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 13. karşılaşmasına bugün çıkacak. Türkiye İskoçya maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Türkiye İskoçya maçının yayın sati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Türkiye İskoçya maçı bugün (16 Kasım Çarşamba) günü saat 20:00'de başlayacak.Türkiye İskoçya hazırlık maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Cenk.
İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser.
Türkiye, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 13. karşılaşmasına İskoçya ile çıkacak. A Milli futbol takımımız, Alman teknik adam ile çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 eşitlik ve 3 yenilgi alırken, 32 gol attı. Türkiye, kalesinde ise 14 gol gördü.