Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Ankara'da başladı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayağı, Regnum Golf Country'de başladı.

P&G sponsorluğunda yapılan turnuvanın süper turunda 7, 1. turunda 11 olmak üzere 18 takımdan toplam 144 oyuncu yarışıyor.

Turun 3. ayak müsabakaları yarın sona erecek.

Turnuvayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, "Rüzgarlı, güzel havada 144 oyuncu kıyasıya mücadele ediyor. " dedi.

Organizasyonun 4 ayaktan oluştuğunu aktaran Turan, "Final ayağı 1-3 Eylül’de Antalya’da yapılacak. Biz de bugünün sonuçlarını merak ediyoruz. Kimler sıralamaya girecek, kimler 1. lig için yarışacak? Oldukça çekişmeli geçiyor. Antalya, Ankara, Bodrum, Samsun, İstanbul olmak üzere golfe çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yatırımların biraz daha çoğalmasını umuyoruz. Golf bir olimpiyat sporu. Bizim de Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak henüz daha olimpiyat seviyesinde oynayabilecek bir golfçümüz yok. Daha da çalışarak kısa zaman içinde olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaralıların da son zamanlarda golfe olan ilgisinin arttığını kaydeden Turan, “Ciddi anlamda golfte bir patlama var. Son zamanlarda kadın sporcularda yüzde 60 artmış durumda, erkek sporculardan daha özverililer. Onlar çok daha iddialı hazırlanıyorlar. Ankara da bundan sonra golfte adından söz ettirecek. Burası da çok iddialı, süper bir yer olmuş." şeklinde konuştu.