Türkiye Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanaldan izlenecek?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'le berabere kalan Türkiye 3. sırada yer aldı. Türkiye-Letonya maçına sayılı saatler kaldı. Binlerce sporsever söz konusu maçta tek yürek olacak ve Türkiye'yi destekleyecek. Maç, 21.45'te başlayacak. İşte merak edilenler...
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Letonya maçı Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Söz konusu maç 21.45'te başlayacak ve TRT 1' ekranlarından naklen yayımlanacak.
TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, önümüzdeki günün akşamında gerçekleşecek Letonya maçı ile 600. kez sahaya çıkmış olacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yılda 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynadı ve biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.
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