SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanaldan izlenecek?

Türkiye Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanaldan izlenecek?

10.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri sürüyor. A Milli Takımı bu sefer Letonya maçına hazırlanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin, Letonya ile gerçekleştirecek olan maçı 600. maç olacak. Gruptan çıkmak isteyen Türkiye, Letonya maçını da başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyor. Milyonlarca kişi Türkiye için tek yürek olacak. İşte Türkiye Letonya maç saati...

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'le berabere kalan Türkiye 3. sırada yer aldı. Türkiye-Letonya maçına sayılı saatler kaldı. Binlerce sporsever söz konusu maçta tek yürek olacak ve Türkiye'yi destekleyecek. Maç, 21.45'te başlayacak. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Söz konusu maç 21.45'te başlayacak ve TRT 1' ekranlarından naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKACAK

TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, önümüzdeki günün akşamında gerçekleşecek Letonya maçı ile 600. kez sahaya çıkmış olacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yılda 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynadı ve biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Letonya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'te kazanan Bottas!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'te kazanan Bottas!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.