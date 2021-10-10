Türkiye Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanaldan izlenecek?

A Milli Futbol Takımı, önümüzdeki günün akşamında gerçekleşecek Letonya maçı ile 600. kez sahaya çıkmış olacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yılda 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynadı ve biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.