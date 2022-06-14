Türkiye Litvanya maçının hakemi Stephanie Frappart kimdir? Stephanie Frappart nereli ve kaç yaşında, hangi maçlarda görev aldı?

Türkiye Litvanya maçının hakemi Stephanie Frappart maça saatler kala binlerce futbolsever tarafından merak konusu oldu. Birçok maça ilişkin internette araştırma yapmayı sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Litvanya maçını Stephanie Frappart yönetecek. Peki Stephanie Frappart kimdir?
TÜRKİYE LİTVANYA MAÇININ HAKEMİ STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?
Stephanie Frappart 14 Aralık 1983 yılında Le Plessis-Bouchard, Fransa'da dünyaya geldi. 1,64 boyundaki hakem 2009 yılından bu yana FIFA Uluslararası Hakemler listesinde yer alıyor.
STEPHANİE FRAPPARTT'IN HANGİ MAÇLARDA GÖREV ALDI?
Stephanie Frappart 14 Ağustos 2019'da Liverpool ve Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupasının hakemi olarak görevlendirilmiştir. Frappart böylelikle büyük bir Avrupa kupası final maçına hakemlik yapan ilk kadın hakem olmuştur.
Stephanie Frappartt'ın hakemlik görevi: 2001 Championnat National, 2014 Ligue 2,
2019 Ligue 1, 2019 UEFA Süper Kupası
TÜRKİYE LİTVANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Litvanya bugün kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı (bugün) saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
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