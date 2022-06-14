Türkiye Litvanya maçının hakemi Stephanie Frappart kimdir? Stephanie Frappart nereli ve kaç yaşında, hangi maçlarda görev aldı?

Türkiye Litvanya maçının hakemi Stephanie Frappart maça saatler kala binlerce futbolsever tarafından merak konusu oldu. Birçok maça ilişkin internette araştırma yapmayı sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Litvanya maçını Stephanie Frappart yönetecek. Peki Stephanie Frappart kimdir?