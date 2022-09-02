AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Manuş Baba ve Ebru Yaşar konser verdi.
Manuş Baba ve Ebru Yaşar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.
Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı
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