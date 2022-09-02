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Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

02.09.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Manuş Baba ve Ebru Yaşar konser verdi.

Manuş Baba ve Ebru Yaşar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı

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