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  4. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

17.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye LIQUI MOLY​​​​​​​ Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlenen yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda başladı.

Gönen Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen yarışlara MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 120 sporcu katılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, Gönen'deki bu alanın federasyon olarak en fazla gurur duydukları parkurlardan olduğunu söyledi.

Bu bölgenin geleceğe hizmet eden bir parkur olduğunu dile getiren Uçar, "Burada aileleri tarafından desteklenen yüzde 15'in üzerinde çocuk ve genç sporcularımız, yavrularımız kendi kategorilerinde milli sporcu olabilmek için küçük yaşta pistlerdeler. Bizler bu tablodan gururluyuz. Ülkemizi motokros şampiyonalarında temsil edecek gelecek nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Uçar, katılımcı sporculara ve ailelerine, Gönenlilere bu organizasyona yıllardır süren desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milli sporcu Şakir Şenkalaycı ise şampiyonaya İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcuların katıldığını bildirdi.

Şampiyona yarınki müsabakalar ve ödül töreninin ardından sona erecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

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Anahtar Kelimeler:
Gönen Motor Sporları motosiklet tmf

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