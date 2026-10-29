Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutluyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu meydanlarda yaşıyor. Gaziantep’ten Tokat’a, Eskişehir'den Kars’a uzanan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
İHA-DHA-AA
Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı.
Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu’nda, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve tören geçişiyle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla’nın Bodrum ilçesinde kutlama programı düzenlendi.
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