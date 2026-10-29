EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türk bayraklarıyla süslenen cadde ve meydanlarda düzenlenen törenler, vatandaşlara bayram sevinci yaşatıyor. İşte yurdun dört bir yanından 29 Ekim kutlamalarına dair renkli görüntüler…

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu meydanlarda yaşıyor. Gaziantep’ten Tokat’a, Eskişehir'den Kars’a uzanan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İHA-DHA-AA

ZONGULDAK

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı G1

Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. 

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı G2

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu’nda, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

ORDU

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı G3

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve tören geçişiyle kutlandı.

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı G4

MUĞLA

Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü! Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı G5

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla’nın Bodrum ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.