MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin en zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Türkiye'nin en zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Emlakçı bir arkadaşını ağırlayan Rahmi Koç'un lüks evini görenler hayran kaldı.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan 'En zengin 100 Türk' listesinde beşinci sırada yer alan 2.8 milyar dolarlık servetiyle adından söz ettiren Rahmi Koç bu defa Miami'deki lüks eviyle gündem oldu.

Artık 81 yaşında! Son haline yorum yağdı Artık 81 yaşında! Son haline yorum yağdı

Keşfet

LÜKS EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Amerika'ya seyahat eden Rahmi Koç Miami'deki evinde emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ı ağırladı.
Koç'un arkadaşı Nurdan Yıldırım, Rahmi Koç'un evinde çekilen fotoğrafları soysal medya hesabından paylaştı.
Bu fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ
Rahmi Koç'un tablolarla, aydınlatmalarla dolu lüks evini görenler ise hayran kaldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
rahmi koç sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü!

Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... Erdoğan mı duyuracak?

Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... Erdoğan mı duyuracak?

Artık 81 yaşında! Son haline yorum yağdı

Artık 81 yaşında! Son haline yorum yağdı

'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocası sorulunca...

'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocası sorulunca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.