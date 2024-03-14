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  4. Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ 81 oldu! Son haline yorum yağdı

Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ 81 oldu! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 12:25
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Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ’un 81 oldu. Yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutlayan ünlü ismin son haline yorum yağdı.

Bir döneme damga vuran Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ 81'nci yaş gününü kutladı.

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SON HALİYLE GÜNDEMDE

Doğum günü pastası ile poz veren ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 1943 doğumlu olan Altuğ'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Takipçileri fotoğrafa ''Süper Baba'lar yaşlanıyor mu ki?'', Nice mutlu yıllara", ''Sağlıkla mutlulukla'', 'İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki de varsınız' gibi yorumlar yapıldı.
Şevket Altuğ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü.
Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı.
Oyuncu, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.
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şevket altuğ sosyal medya Sümer Tilmaç karakteri
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