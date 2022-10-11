Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası! ''Galatasaray yöneticisi hakemle anlaştı, hakem yakalandı''

Ahmet Çakar yine gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Galatasaray'ın son 40 senede en çok kollanan takım olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir olay anlattı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ŞİKE YAPILDI"

Ahmet Çakar, "Gözümün önünde şike yapıldı diyorum. Türkiye'deki maçta gözümün önünde Kurt Röthlisberger'le Galatasaray idarecisi şike pazarlığı yaptı, anlaştılar. O zamanlar kumarhaneler açıktı, para oradan çıktı diyorum. Bunu söylüyorum." dedi.

"GALATASARAY BENİ DAVA ETTİ"

Ahmet Çakar, "Galatasaray, Ünal Aysal dönemi beni dava etti ama beraat ettim. Ben insanlara çamur atmam. Aynı hakem, İsviçre'nin Sion takımının başkanından rüşvet alırken yakalandı ve imha edildi. Ben bunu yaşadım. Ben gözümle gördüğüm, yaşadığım olayı anlatıyorum. Dudağım uçuklamıştı." ifadelerini kullandı.