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Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası! ''Galatasaray yöneticisi hakemle anlaştı, hakem yakalandı''

11.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk medyasına bomba gibi düşen iddia Ahmet Çakar tarafından ortaya atıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde şike yaptığını iddia eden Çakar, sarı-kırmızılıların ilk Avrupa maçı olan Manchester United karşılaşmasında hakemle anlaştığını ileri sürdü. Manchester United maçında düdük çalacak olan hakem Kurt Röthlisberger ile şike yapması konusunda anlaştığını iddia eden Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kendisini bu yüzden dava ettiğini fakat beraat kararı çıktığını da açıkladı.

Ahmet Çakar yine gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Galatasaray'ın son 40 senede en çok kollanan takım olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir olay anlattı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ŞİKE YAPILDI"

Ahmet Çakar, "Gözümün önünde şike yapıldı diyorum. Türkiye'deki maçta gözümün önünde Kurt Röthlisberger'le Galatasaray idarecisi şike pazarlığı yaptı, anlaştılar. O zamanlar kumarhaneler açıktı, para oradan çıktı diyorum. Bunu söylüyorum." dedi.

"GALATASARAY BENİ DAVA ETTİ"

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Ahmet Çakar, "Galatasaray, Ünal Aysal dönemi beni dava etti ama beraat ettim. Ben insanlara çamur atmam. Aynı hakem, İsviçre'nin Sion takımının başkanından rüşvet alırken yakalandı ve imha edildi. Ben bunu yaşadım. Ben gözümle gördüğüm, yaşadığım olayı anlatıyorum. Dudağım uçuklamıştı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY-MANCHESTER UNITED

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Ahmet Çakar Manchester United Şike galatasaray ligi maçın
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