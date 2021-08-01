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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

01.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun vefat eden eşi Perihan Topaloğlu (62), Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Perihan Topaloğlu'nun cenazesi, Fatsa ilçesindeki baba evine getirildi.

Topaloğlu'nun cenazesi, Fatsa Büyük Orta Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun yanı sıra Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin ile Topaloğlu ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi toprağa verildi
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