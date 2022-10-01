YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

01.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka: 79 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Delgado 4, McCollum 22, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 13, Cruz 22, Erdi Gülaslan 8, Anosike 6, Bruinsma 11, Berkay Sinirlioğlu 5, Tolga Kaan Birer 1, Mustafa Baki Görür 5, Michalak 3, Yiğit Baran Sarıkaya 2

1. periyot: 26-22

Devre: 45-38

3. periyot: 60-55

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 11-10 üstün geçtiği periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 40-28. Erdi'nin basketlerine rağmen son dakikaya 42-38 önde giren ev sahibi ekip soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Bruinsma, Roberson ve Anosike ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı bir sayıya (46-45) indirse de Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle 26. dakikayı 54-45 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 60-55 üstün geçti.

Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 66-61 önde giren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 79-76 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 79 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Basketbol Süper Ligi pınar karşıyaka

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:06
İkindi
16:26
Akşam
19:03
Yatsı
20:19
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.