Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat Büker
Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Delgado 4, McCollum 22, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 13, Cruz 22, Erdi Gülaslan 8, Anosike 6, Bruinsma 11, Berkay Sinirlioğlu 5, Tolga Kaan Birer 1, Mustafa Baki Görür 5, Michalak 3, Yiğit Baran Sarıkaya 2
1. periyot: 26-22
Devre: 45-38
3. periyot: 60-55
İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yendi.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 11-10 üstün geçtiği periyodu 26-22 önde tamamladı.
İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 40-28. Erdi'nin basketlerine rağmen son dakikaya 42-38 önde giren ev sahibi ekip soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Bruinsma, Roberson ve Anosike ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı bir sayıya (46-45) indirse de Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle 26. dakikayı 54-45 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 60-55 üstün geçti.
Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 66-61 önde giren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 79-76 galip ayrıldı.
- Pınar Karşıyaka: 79 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz