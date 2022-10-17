Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, İsmail Binbir
Aliağa Petkimspor: Prewitt 2, İsmail Cem Ulusoy 2, Melson 14, Aldridge 8, Simmons 22, Ege Arar 2, Webster 5, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 3, Murat Meriç Kuntker 6, Gökay Hacıoğlu
Galatasaray Nef: Bost 13, Ennis 17, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 18, Morgan 12, Sinan Sağlam, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Sonsırma 3, Muhaymin Mustafa 2, Sedat Ali Karagülle 2
1. periyot: 22-16
Devre: 41-40
3. periyot: 54-63
5 faulle çıkan: 36.02 İsmail Cem Ulusoy (Aliağa Petkimspor)
İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta son maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 yendi.
Galatasaray Nef'in ilk galibiyetine ulaştığı ligde, Aliağa Petkimspor ikinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın başında Simmons ve Melson'la etkili olan Aliağa Petkimspor, 5. dakika içinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ev sahibi ekip periyodu 22-16 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Bost ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olan Galatasaray Nef, 17. dakikada Caloiaro ile bulduğu basketle 32-32 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, Ennis'in son saniyede bulduğu 3 sayılık baskete rağmen soyunma odasına 41-40 önde gitti.
Üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 52-47 galip geçen Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Nef, 28. dakikada 56-52 üstünlük kurdu. Aradaki farkı açan sarı-kırmızılı ekip, periyodu 9 sayı farkla 63-54 önde tamamladı.
Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 16 sayıya (70-54) yükselten konuk ekip, müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.
- Aliağa Petkimspor: 66 - Galatasaray Nef: 84
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