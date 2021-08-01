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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı

01.08.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bursa'nın İznik ilçesindeki final yarışlarıyla tamamlandı.

İki gün boyunca kıyasıya süren yarışların sonunda "GP" kategorisinde Deniz Memnun birinci, Rafet Karakuş ikinci ve Nazmi Malkoç üçüncü oldu.

"EV" kategorisinde Nazmi Malkoç birinciliğe, Savaş Serim ikinciliğe ve Erdem Gülüş de üçüncülüğe ulaştı. "EH" kategorisinde Ömer Bulduk birinci, Furkan Asan ikinci, Maksut Bucan üçüncü, "EU" kategorisinde Soner Metin birinci, Ömer Demirkal ikinci, Ali Çıragöz üçüncü, "EG" kategorisinde Mehmet Emin Musaoğlu birinci, Anıl Özşeker ikinci, Mert Koç üçüncü, "EP" kategorisinde ise Deniz Memnun birinci, Rafet Karakuş ikinci ve Murat Kökçü üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Spor İşleri Koordinatörü Ufuk Yıldız ve Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak verdi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da dereceye giren yarışmacıları kutladı. Usta, başarılı sporculara İznik çinisi hediye etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da tamamlandı
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Bursa İznik

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