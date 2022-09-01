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Türkiye'ye damga vurmuştu! Acun Ilıcalı aldı...

01.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son olarak Hatayspor’da forma giyen Malili futbolcu Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğunu İngiliz ekibi Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Traore, kariyer tercihini İngiltere'den yana kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Hull City bu kapsamda Malili futbolcu Adama Traore’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu 18 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Adama Traore kariyerinde Hatayspor dışında AS Bakaridjan, Mouscron-Peruwelz, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz’de oynadı.

ADAMA TRAORE FOTOĞRAFLARI

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