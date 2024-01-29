Türkiye'yi terk eden ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın annesini ilk kez paylaştı!

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek tanınan ve müstehcen pozları yüzünden yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın en son 26. yaş gününü kutlayıp doğum günü pozlarını ise Instagram hesabından paylaşmıştı.
Türkiye'yi terk eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda Bali'ye taşınan ve birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Taşkın tatil için Türkiye'ye döndü.
Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından annesi ile verdiği bir pozu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Loris Karius ve Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtlayarak uzun süre gündemde kalmıştı.