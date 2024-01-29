MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi terk eden ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın annesini ilk kez paylaştı!

Türkiye'yi terk eden ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın annesini ilk kez paylaştı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 18:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bali'ye yerleşen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın tatil için Türkiye'ye geri döndü. İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni annesiyle olan karesini paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek tanınan ve müstehcen pozları yüzünden yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın en son 26. yaş gününü kutlayıp doğum günü pozlarını ise Instagram hesabından paylaşmıştı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANNESİNİ PAYLAŞTI

Türkiye'yi terk eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Bali'ye taşınan ve birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Taşkın tatil için Türkiye'ye döndü. 

Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından annesi ile verdiği bir pozu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Loris Karius ve Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtlayarak uzun süre gündemde kalmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı adayı gösterilen esnaf isyan etti: Haber bile vermediler

Belediye başkanı adayı gösterilen esnaf isyan etti: Haber bile vermediler

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

'Dilber' yorumu gündem oldu!

'Dilber' yorumu gündem oldu!

Galatasaray resmen açıkladı! Beklenmedik Muslera gelişmesi

Galatasaray resmen açıkladı! Beklenmedik Muslera gelişmesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.