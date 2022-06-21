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Türkiye'deki kütüphanelerde kitap sayısı 70 milyona ulaştı

21.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasıyla 2 ay gibi kısa sürede Türkiye'de 16 bin 361 kütüphane açtık"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısının 70 milyona çıktığını söyledi.

Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 350 bin kitabın dağıtım törenindeki konuşmasında, kentte bugün hayırlı bir çok projeye imza attıklarını söyledi.

Kültürle ilgili önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizi sadece akademik becerisiyle güçlü değil aynı zamanda kültür, sanat, spor alanında güçlü gençler yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz çevik olsunlar ama aynı zamanda bu coğrafyanın kültürünü bilsinler. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilsinler. Devletini, değerlerini bilsinler. 26 Ekim 2021 tarihinde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde çok önemli bir proje başlattık. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasıyla 2 ay gibi kısa sürede Türkiye'de 16 bin 361 kütüphane açtık. Bugün o proje öncesindeki 28 milyon olan kütüphanedeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 350 bin kitap gençlerle buluşacak. Rastgele kitaplar değil, gerçekten bu ülkenin gönül coğrafyasında yer etmiş olan aydınların, sanat adamlarının kitaplarını öğrencilerimiz ücretsiz olarak alacaklar."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentteki okullarda yer alan kütüphanelere kitap vermek için Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Gaziantep'in okuyan bir şehir olduğunu belirten Gül, "Gaziantep'te kütüphanesi olmayan 335 okulun tamamına kütüphane yapıyoruz. Bu kütüphanelerin içerisinin zenginleşmesi için çeşitli çalışmalar oldu. 800 bin kitap bu kütüphanelere bağışlanmış oldu. Bugün 800 bin kitabın 350 bin tanesi veriyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de beşeri sermayenin öneminden bahsederek, "Ben okuyorum, Gaziantep okuyor, ben okuyorum Türkiye okuyor' diye kitap okuma kampanyaları düzenledik. Bunun için de kitap lazım. Biz de bunu tamamladık." diye konuştu.

Türkiye'deki kütüphanelerde kitap sayısı 70 milyona ulaştı

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasıyla 2 ay gibi kısa sürede Türkiye'de 16 bin 361 kütüphane açtık"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te

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