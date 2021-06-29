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Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

29.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun ailesince bağışlanan kolları, Akdeniz Üniversitesinde 34 yaşındaki bir kişiye nakledildi.

Antalya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları ve kolları ailesince bağışlandı.

Ailenin bağış kararının ardından harekete geçen organ nakli koordinasyon ekibi, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı bilgilendirdi.

Bu sırada nakil için bekleyen 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır, İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a çift kol nakledilmesi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılımıyla ameliyat gerçekleştirildi. Yaklaşık 14 saat süren ameliyatın ardından kollar Ayılmazdır'a nakledildi.

Hastanın yoğun bakım servisinde takibinin yapıldığı bildirildi. Organları bağışlanan kişinin kalbi, böbrekleri, karaciğer ve kornealarının ise Antalya, İzmir ve Ankara'daki hastalara nakledileceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a, 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a, 2019 yılında ise Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı
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