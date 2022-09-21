Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat mesaisi başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden "Edirne'de meşakkatli hasat mesaisi başladı.

Yüksek verimi ve getirisi nedeniyle üreticilerin tercih ettiği çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi.

Olgunlaşma sürecinin ardından kurutulan çeltik tavalarında hasada başlayan üreticiler, büyük emekle yetiştirdikleri ürünlerini toplamak için uğraş veriyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021 yılında 515 bin 561 dekar alanda 411 bin 525 ton çeltik üretilirken, bu yıl 455 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentin bazı bölgelerinde hasadın başladığını söyledi.

Hasat edilen ilk tarlalarda verimin iyi olduğunu belirten Arabacı, hasadın çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 45'inin Edirne'de gerçekleştiğini dile getiren Arabacı, "Kent olarak ülkemizdeki çeltiğin yaklaşık yarısını biz üretiyoruz. Üreticilerimiz inşallah hasat sürecini dolu, afet gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan tamamlayarak emeklerinin karşılığını alırlar." dedi.

Arabacı, hasadın mevsim şartlarına göre 30 ile 45 gün arasında süreceğini belirtti.

- Üretici verimden memnun

Çeltiğin olgunlaştığı bölgelerde hasada başlayan çiftçiler, biçerdöverin biçtiği ürünlerini traktörlerinin römorklarına yükleyerek kurutma mesailerine başlıyor.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden üretici Zeki Çarmıklı da 50 dekar alanda yetiştirdiği çeltiğin hasadına başladığını belirtti.

Verimin kendisini memnun ettiğini ifade eden Çarmıklı, "Çok heyecanlıyım. Bir an evvel ürünümü satıp bedelini alıp ihtiyaçlarımı gidermeyi düşünüyorum." diye konuştu.