Türkiye'nin en büyük adası sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin yeni adresi olacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - "Dünyanın ilk sakin adası" unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için kurulan merkez açılışa hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük adası da olan 279 kilometrekare yüzölçüme sahip ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve yurt dışından yılın her döneminde turist çekiyor.

Ada son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunların çekim merkezi haline geldi. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarıyor. Su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılabiliyor.

Deniz, kum, güneş üçlemesinin yanı sıra kültür turizminde de büyük paya sahip Gökçeada, Eski Bademli köyünde kurulan sağlık yaşam merkeziyle fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı edinenler için önemli bir alternatif olacak.

İki taş evde 7 odadan oluşacak bahçeli ve saunalı merkezde, iki büyük dinlenme odası, karşılama ve kayıt için lobi bulunuyor. Sağlıklı yaşam merkezinde tesis müdürü, doktor, diyetisyen ve hemşire ile iki resepsiyonist ve temizlik görevlilerinden oluşan 10 kişi çalışacak.

Merkezin genel koordinatörü uzman diyetisyen Başak Satar, AA muhabirine, Gökçeada'nın kendileri için organik yaşam ve doğal beslenme anlamlarını da taşıdığını söyledi.

Bu nedenle sağlıklı yaşam merkezinin adada açılmasına karar verdiklerini belirten Satar, şu bilgileri paylaştı:

"Proje için çok büyük bir emek harcandı. Gökçeada ve merkez konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizin yol haritasını çok ince bir çizgide yaptık. Daha sonrasında buranın böyle bir merkez açısından en doğru yer olduğuna karar verdik. Gökçeada, bir ada olması sebebiyle kimyasallardan uzak, fabrikaların olmadığı, toksinlerden daha fazla arınabileceğimiz bir adres. Bir otel konseptinde hizmet verecek merkezimizde, sağlıklı yaşamı hedefliyoruz. İnsanların, 'Sağlıklı beslenmek istiyorum ama bunu yapamıyorum' diye bir düşüncesi vardır. Burada misafirlerimizi kendi evlerinde hissettirebilecek şekilde bir beslenme planı yapacağız."

- "Kan tahlilleri incelenecek"

Başak Satar, merkeze gelecek konukların ilk olarak sağlık haritalarının inceleneceğini dile getirdi.

Bunun, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda çok önemli bir yol olduğuna işaret eden Satar, "Kan tahlilleri incelenecek, örneğin kronik rahatsızlıkları varsa onlar irdelenecek. Daha sonra da mevcut beslenme şekillerine göre bir düzen kuracağız." dedi.

Satar, kurdukları sistemin, Türkiye'de de örnekleri olan detoks otelleri veya sadece bir beslenme planının uygulanacağı merkezler gibi olmayacağını aktardı.

Kişinin varsa hastalıklarına göre uygulanacak beslenme planı hazırlayacaklarını ifade eden Satar, "Kendileri için nasıl bir beslenme planı yaptığımızı anlatacağız. Bunların tümüne karar verdikten sonra belirli bir program çerçevesinde, belli günlerde belli zaman aralıklarında misafirlerimizi buraya alarak beslenme planlarını düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Gökçeada'nın bu konuda önemli bir cazibe merkezi olacağına inandıklarını kaydeden Satar, sağlıklı yaşamın yeni adresinin tüm bu güzellikleri içinde barındıran Gökçeada olabileceğini anlattı.