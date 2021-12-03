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  4. Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

03.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR’da bulunan yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokullarından biri olan Leyla Bayram İlkokulu’na gelen, sosyal medya fenomeni berber Mehmet Bayraktar, çocukların büyük ilgisini çekti.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bulunan yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokullarından biri olan Leyla Bayram İlkokulu’na gelen, sosyal medya fenomeni berber Mehmet Bayraktar, çocukların büyük ilgisini çekti. Bayraktar, ‘Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle ‘Özel öğrencilerden’ bir bölümünü tıraş etti.
Yeşilkent’teki Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay’ın daveti üzerine gelen ‘Tokatçı berber’ olarak tanınan Mehmet Bayraktar’ın çevresini bir anda kendisini tanıyan çocuklar sardı. Çocuklarla ‘Çak’ hareketi yapan Bayraktar daha sonra ‘Özel öğrenciler’ ile tek tek ilgilendi. Okuldaki öğretmenlerin kullandığı kişisel bakım odasında engelli erkek öğrencileri tıraş ederek onlarla sohbet eden Mehmet Bayraktar, tıraş yaptığı kişilere tokat attığı hatırlatılınca, “Bunlar bizim özel kardeşlerimiz. Onlar için farkındalık yaratmak için buradayız. Onlara yardımcı olabildiysek bize ne mutlu” dedi.
Engelli kız öğrencilerin saçı da kadın kuaförü tarafından kesildi.

(FOTOĞRAF)

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

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