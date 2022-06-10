SİVAS (AA) - Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.
Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü
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