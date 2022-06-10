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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

10.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

SİVAS (AA) - Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.

Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

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