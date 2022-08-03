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TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı:

03.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çukurova bölgesi yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin en önemli alternatifi. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandıracaktır"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Çukurova Bölgesi yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin en önemli alternatifi. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Sönmez, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TÜRKONFED'de göreve başladıktan sonra yaptığı çalışmaları, yeni dönem hedefleri ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKONFED'in kurulduğu günden bugüne, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasından rekabetçiliğine, dijital ve yeşil dönüşümden eğitimine, yerel kalkınmadan demokrasiye, gençlik ve girişimcilikten toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadının güçlendirilmesine odaklanan konularda 60 araştırma raporu hazırladığını anımsatan Sönmez, çözüme odaklanan politika önerileriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna kapsayıcı iş birlikleriyle değer yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

Sönmez, dünyanın son derece belirsiz bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Pandemi etkisini yeniden artırırken, Rusya-Ukrayna savaşı her şeyden önce insani boyutuyla acı veriyor. Diğer taraftan ekonomi, enerji, gıda gibi pek çok önemli konu, dünya genelinde çok önemli krizler ve risklere açık kapı bırakıyor. Nitekim savaşın etkisiyle önce ciddi bir enerji krizi, ardından da gıda kriziyle karşı karşıya kalırken, Irak ve Suriye başta olmak üzere yakın çevremizde bir ateş çemberiyle sarılmış durumdayız. FED'in 41 yıl sonra 75 baz puanlık bir faiz artışı ile devam ettirdiği dünyanın geneline yayılan yüksek enflasyonla mücadele etme planını, ABD, AB ve Çin gibi küresel ekonomiye yön veren ülkelerde, büyümenin yavaşlaması hatta resesyon riski tartışmaları izliyor."

- "Çukurova, yapı olarak tıkanan Marmara'nın en önemli alternatifi"

Sönmez, Adana'da 2-3 Aralık'ta Türkiye'nin dört bir yanından 350 iş insanı ve kanaat önderinin katılacağı "24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi"ni gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleriyle bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratmak en önemli hedefimiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken ülkemizin dönüşümde sürdürülebilirliğini, yeni dönem, yeni ufuklara yelken açan hayalimizdeki Türkiye'yi de zirvemizin önemli temaları arasına ekleyerek yerelden ulusala Çukurova iş dünyamızın da katkısıyla hep birlikte artı değere dönüştüreceğiz. Çukurova bölgesi yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin en önemli alternatifi. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandıracaktır."

Toplantıya, bölgedeki iş dünyası temsilcileri de katıldı.

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı:

- "Çukurova bölgesi yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin en önemli alternatifi. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandıracaktır"

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı

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