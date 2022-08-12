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Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

12.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımın lideri Recep Tayyip Arslan: - "Bu yıl da hedefimiz Türkiye birincisi olmak" - Takım üyesi Özge Bakır: - "8 ay boyunca çok fazla çalışıp emek verdik. Başarımızdaki en büyük etken aslında en başından itibaren inanmak oldu"

Türksat Model Uydu Yarışması'nın geçen yılki birincisi B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, bu yıl da finallere kalarak başarısını sürdürdü.

İsmini Black Diamond Space and Aerospace Team'den (Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı) alan, 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kentle bütünleşmiş kömürün manevi değerini ve üniversitenin eski ismini yaşatmak amacıyla kurulan takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ABD'deki CanSat Competition'da yer alarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etti.

Geçen yıl TEKNOFEST 2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci olan takım, yeni üyeleriyle "Bir grup mühendisin hayallerine giden yolculuk" sloganıyla yeni başarılara imza atmak için fakülte laboratuvarında çalışmalarına devam ediyor.

- "En iyi şekilde hazırlanarak diğer takımların önüne geçmeye çalışacağız"

Takım lideri Recep Tayyip Arslan, gazetecilere, 4 yıllık bir takım olduklarını, kısa zamanda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türksat Model Uydu Yarışması'nda geçen yıl birinci olduklarını ve bu yıl da yarışmaya katıldıklarını belirten Arslan, "Bu yıl da hedefimiz Türkiye birincisi olmak. 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, gecemiz gündüzümüz yok. Ofisimiz evimiz oldu. Yarışmada son bir deneme hakkı kazandık. 22 Ağustos'ta Aksaray'da atışımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Arslan, üniversitenin kendilerine sağladığı imkanları kullanarak eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Arslan, "Son güne kadar en iyi şekilde hazırlanarak diğer takımların önüne geçmeye çalışacağız. Türksat'ın yarışmanın gereği olarak bizden istedikleri var. 113 milimetre genişliğinde, 30 santim uzunluğunda gibi... Biz de bunlara uygun tasarımlar gerçekleştirerek içinde sensörlerin bulunduğu, yükseklik, basınç, ivme sensörünün bulunduğu, verileri yazılımcı arkadaşlarımızın yazdığı yer istasyonuna gönderiyoruz. Burada haberleşmeyi sağlıyoruz. Burada çift taraflı haberleşme de yapılıyor. Canlı kamera görüntüsüyle de anlık olarak görüntüleri yer istasyonuna aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Takım üyesi Özge Bakır da yaklaşık 8 aydır çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İki gün önce test atışına gittik, finalist olduk. 8 ay boyunca çok fazla çalışıp emek verdik. Okulumuzun bize sağladığı imkanları göz ardı etmemek gerek. Laboratuvarlar 7/24 aktif bir şekilde bizlere sunuldu. Belli bir saat aralığımız yok, istediğimiz zaman çalışabiliyoruz. Başarımızdaki en büyük etken aslında en başından itibaren inanmak oldu. Bir şeylere inandıktan sonra emek de veriyorsunuz." diye konuştu.

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımın lideri Recep Tayyip Arslan: - "Bu yıl da hedefimiz Türkiye birincisi olmak" - Takım üyesi Özge Bakır: - "8 ay boyunca çok fazla çalışıp emek verdik. Başarımızdaki

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, birincilik hedefliyor

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