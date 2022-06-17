YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

17.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

KIRKLARELİ (AA) - TürkTraktör, Kırklareli'nin İnece beldesinde traktörleri tanıtmak için uygulamalı tarla günü etkinliği düzenledi.

İnece beldesinde tarlada gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, TürkTraktör bölge ve Kırklareli bayi yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Çiftçiler tanıtımı yapılan traktörler ile çeşitli tarım ekipmanlarını kullanarak test etti.

Ayrıca 1 milyonuncu üretim Case IH traktör hediyesi için çekiliş kayıtları alındı.

Vali Ekici, konuşmasında, tarım ekipmanları alanında son yıllarda büyük teknolojik gelişmeler yaşandığını söyledi.

Teknolojik tarım ekipmanlarının çiftçilik faaliyetlerini de kolaylaştırdığını anlatan Ekici, ülke olarak daha iyi ve daha güzel ekipmanlar üretmeye devam edileceğini kaydetti.

Dünyada gıda krizi yaşandığının söylendiğini aktaran Ekici, "Onun için bu makinelere ihtiyacımız var. Onun için çiftçiliği bırakmayacağız. Daha güzel ve kaliteli hayatı birlikte yaşayacağız. Traktörlerin ülkemizdeki tarımsal üretimin artırılmasına vesile olmasını, daha güzel iş makinelerinin memleketimiz tarafından üretilerek dünyanın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu da çiftçiliğin önemli olduğunu dile getirerek, "Çiftçimize güzel, hasadı bol, bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:29
Öğle
13:17
İkindi
17:18
Akşam
20:55
Yatsı
22:49
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.